23 yılda 6 bin 105 asker, 805 polis, 1440 güvenlik korucusu şehit oldu!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin "Şehit ve gazi sayıları görev ve faaliyet alanımıza girmiyor" diyerek yanıtlamaktan kaçındığı sorunun cevabını verdi. Buna göre, 23 yılda 6 bin 105 asker, 805 polis ve 1440 güvenlik korucusu şehit oldu.

"Kaç gazimiz bulunduğunu Milli Savunma Bakanlığı bilmeyecek de kim bilecek?" diyen Öztürk'ün "İşte, bakanın “Görev alanımıza girmiyor” deyip açıklamadığı şehitlerimiz" başlığıyla (22 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Güneydoğu'da kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızın sayısı bilinmez mi? Tabii ki bilinmesi gerekir. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu konuda yazılı soru önergesi verildiğinde bile “Şehit ve gazi sayıları görev ve faaliyet alanımıza girmiyor” dedi. Peki, kaç askerimizin şehit edildiğini, kaç gazimiz bulunduğunu Milli Savunma Bakanlığı bilmeyecek de kim bilecek?

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra Olağanüstü Hal Kanunu'na dayanarak 28 Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nda köklü değişiklikler yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeniden yapılandırıldı. Kanunla Genelkurmay Başkanı'na verilmiş yetkilerin büyük bölümü, kararnameyle MSB'ye devredildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın durumu (Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediye sınırlarının mülki sınırla birleştirilmesi köylerin mahalleye dönüştürülmesi sonucunda) kırsal kesimde fazla görev, yetkisi kalmayan, (il özel idaresi kapatılmış) il valiliğine dönüştürüldü.

Şehitler kimi ilgilendiriyor?

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Personel Başkanlığı bulunuyordu. Bu başkanlık bünyesinde de Gazi ve Şehit İşleri Şube Müdürlüğü bulunuyordu. Yeni yapılandırmayla Genelkurmay Başkanlığı'nın personel ve lojistik bölümleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bakanın ilk yaptığı da kadın askerlerden ve askeri birliklerde görevli kadın memurlardan isteyenlerin başlarını kapatabileceklerine ilişkin düzenleme oldu. Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı'ndan görüş almaya gerek bile duyulmadı.

Bakan, şehit jandarma, polis ve güvenlik korucularının İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirtebilir. CHP Milletvekili Atila Sertel'in sorusuna karşılık TSK'ya bağlı askerlerden şehit ve gazilerle ilgili sayıları ve o konuda yöneltilen diğer soruların cevaplandırılması gerekirdi.

Seçimlerden sonra patladı

Madem, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli “Şehit ve gazi sayıları faaliyet alanımıza girmiyor” diyor, o zaman bunları açıklama görevi de bize düşüyor. Sağ olsun bu konuda duyarlılık gösterip şehit sayımızı derleyen kamu görevlileri de var. Bu yılın 21 Aralık 2017 tarihi itibariyla şehitlerimizle ilgili bazı sayılar vermek istiyorum:

7 Haziran 2015'teki milletvekili seçimlerinden sonra terör olayları yaygınlaştı. İşte o günden bu yana 771 askerimiz, 352 polisimiz, 89 güvenlik korucumuz olmak üzere tam bin 212 şehit verdik. O tarihten sonra meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 555 olarak belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte 62 özel harekat polisi, 5 asker, 173 vatandaşımız şehit edildi.

Konuyu biraz daha açtığımızda, AKP döneminde 2016 yılı dışında en fazla şehit verdiğimiz de yine bu yıldır. Bakın, bu yılın 21 Aralık tarihine kadar 196 asker, 48 polis, 26 korucu olmak üzere 270 şehidimiz oldu.

Yıl yıl şehitlerimiz

AKP hükümeti 2002 yılının Kasım ayında kuruldu. “Asayiş berkemal” yani asayiş ve güvenlik sorunu hemen hemen yoktu. 2 ilde uygulanan Olağanüstü Hal de 28 Kasım'da son bulmuştu. O yıl toplam 7 şehidimiz vardı.

2004 yılında hükümetten büyük beklentiler vardı. Örgüte vurulan darbeler, terör örgütünün beklentileri nedeniyle o yıl 31 güvenlik görevlimiz şehit edildi. Sonraki yılları aktarayım:

Terör olaylarının başladığı 1994 yılından günümüze kadar 6 bin 105 askerimiz, 805 polisimiz, bin 440 güvenlik korucumuz olmak üzere toplam 8 bin 350 şehidimiz olduğunu belirtip, diğer şehitlerimizle birlikle rahmetle anıyoruz.