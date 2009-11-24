23 yıl sonra gelen diriliş

T24 - Geçirdiği trafik kazasından sonucu felç olup bitkisel hayata girdiği teşhisi konulan Belçikalı Rom Houben’in 23 yıl boyunca bilincinin açık olduğu ortaya çıktı.

Belçika'da 1983’te bir kaza yüzünden felç olan ve konuşamayan 46 yaşındaki Rom Houben, söyledikleri her şeyin farkında olduğunu doktorlara yıllarca anlatamadı.

Yanlış teşhis yüzünden 23 yıl komada bırakılan Houben'in kaderi üç sene önce Liege Üniversitesi'nde görevli bir doktor tarafından değiştirildi.

Belçikalı doktor yüksek teknoloji ürünü cihazlar sayesinde hastanın, vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmesine rağmen beyninin normale çok yakın şekilde işlediğini keşfetti. Bu gelişme üzerine Houben bitkisel hayattan çıkarıldı.

Houben'in durumu tıp dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, uzmanların komadaki hastalara bakışını da değiştirdi.



"İkinci doğum günüm"

Durumunun açıklığa kavuşmasından sonra Houben hastaneden çıkamasa da artık uzandığı yerden kitap okumasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan özel bir cihaza ve bilgisayara sahip. Rom Houben komada geçen 23 yılını ise şöyle anlattı: “Çığlık attım, ama sesim çıkmadı. Bir şeylerin yanlış olduğunu keşfettikleri günü asla unutamam. Benim ikinci doğum günümdü o gün. Artık bilgisayar vasıtasıyla arkadaşlarımla sohbet etmek, okumak ve hayatın tadını çıkarmak istiyorum”.