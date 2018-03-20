23 yıl sonra doğan üçüzlerine 'Recep, Tayyip, Erdoğan' ismini verdiler

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de, 23 yıldır çocuk hasreti çeken Ali Er (53) ile Meliha Er (45) çifti, üçüz erkek bebek sahibi oldu. Çift, bebeklerine \'Recep, Tayyip, Erdoğan\' adını verdi.

Ardeşen ilçesi Armağan köyünde oturan Ali ve Meliha Er çifti, 23 yıl önce evlendi. Yıllarca çocuk hasreti çeken çiftin tüp bebek denemeleri de sonuçsuz kaldı. Ancak çiftin son tüp bebek denemesi başarı ile sonuçlandı ve Meliha Er hamile kaldı. Er, önceki akşam, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Ali ve Meliha Er çifti üçüz erkek bebeklerine, \'Recep, Tayyip, Erdoğan\' adını verdi.

23 yıl sonra büyük mutluluk yaşadığını anlatan Ali Er, \"Bu mutluluğun tarifi yok. Nasıl söyleyeyim ki, bu sevgi bambaşkadır. Gerçekten çok mutluyuz. Allah bize 3 tane erkek çocuk nasip etti. Bende çocuklarıma Cumhurbaşkanımızın ad ve soyadını isim olarak verdim. Evlatlarımı vatana, millete yakışır şekilde yetiştirmek istiyorum\" dedi.

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