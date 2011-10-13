23 yıl hapsi kesinleşti

T24- Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, İstanbul 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, sahte resmi belge düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak” suçlarından 23 yıl 6 ay hapse çarptırılan Cem Uzan’ın cezasını onadı.







Bir daha parti genel başkanlığı yapamayacak olan firari Uzan, yakalandığı takdirde cezaevine konulacak. Kendilerini yasal sorumluluktan kurtarmak ve mal varlıklarını kaçırmak için İmar Bankası ve buna bağlı şirketlerindeki hisselerini üçüncü kişilere eski tarih ve sahte yönetim kurulu kararlarıyla devretmekle suçlanan Kemal, Cem, Hakan ve Yavuz Uzan’ın aralarında bulunduğu 39 sanıklı davada, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’a ayrıca 33 bin 750 TL para cezası da verilmişti.