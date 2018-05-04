23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S. (32), polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 hırsızlık, 5 konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 23 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ayhan S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saklandığı adresi polis tarafından tespit edilen ve aynı zamanda açık cezaevi firarisi olan Ayhan S., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan S., cezaevine teslim edildi.



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