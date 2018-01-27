23 yaşında Avrupa'nın en çok dil bilen insanı oldu: Peki kaç dil biliyor?

1995 Girit Adası doğumlu Yunan Yannis İkonomu, Avrupa'nın en çok dil bilen insanı oldu. Türkçe dahil 32 dil bilen ve AB Komisyonu'nda tercüman olarak çalışan İkonomu, "Portekiz’den Çin Seddi’ne kadar seyahat ettiğimde tüm ülkelerin insanlarıyla kendi dillerinde konuşabilirim” diyor.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Selanik Üniversitesi Dil Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi’nde Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri eğitimi gören İkonomu aralarında Türkçe, Kürtçe, Rusça, Çince, Ermenice dahil tam 32 dil. Brüksel'de yaşaşan İkonomu, Avrupa’da en fazla yabancı dil bilen insanı olarak biliniyor.

İngilizceyi ilkokul 1'de, Almancayı ilkokul 2. sınıfında öğrenen İkonomu, Türkçeyi ise lisede iken Ayşe adlı Kıbrıslı bir Türk’ten öğrendi. Maliye Bakanlığı’ndan emekli babası ve öğretmen annesi, tüm servetlerini oğullarının yabancı diller öğrenmesi için harcadılar. İkonomu, Avrupa dilleri arasında sadece Estonya ve Malta’nın dillerini konuşmayı bilmiyor.

Öğrendiği her yabancı dil ile insanları, hakları ve kültürlerini daha iyi tanıdığını söyleyen İkonomu “Ta Lizbon’dan, ta Çin sedine kadar seyahat ettiğimde, geçtiğim her ülkenin insanlarla kendi dillerini kullanarak anlaşıyorum” dedi.

Tüm dünya halklarını, tüm dilleri seviyor. Türkçeyi ve Türkleri de. İkonolmu’ya göre “Bir kadeh rakı içtiklerinde Türkler ile Yunanlar ortak bir dil konuşabiliyorlar”.

35 dil ile dünyanın en çok lisan bilen insanı unvanı ise Belçikalı dilbilimci Johan Vandewalle'ye ait.