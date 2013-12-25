23 yaşında 307 kilo!

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı South Haven'da yaşayan 23 yaşındaki genç kadın çağımızın en acımasız hastalıklarından biri olan obezitenin kurbanı. 305 kilo ağırlığındaki genç kadın tüm gününü evde televizyon karşısında geçiriyor.

Amerikan tematik kanalı TLC, çağımızın en acımasız hastalıklarından biri olan obeziteye dikkat çekmek için 8 bölümlük bir belgesel hazırladı. Obeziteye karşı savaşı kaybedenlerin gerçek hikayelerinin anlatıldığı belgeselde, 23 yaşındaki evli bir genç kadının dramatik yaşamı göz önüne seriliyor.

Programda soyadı verilmeyen "Christina" isimli genç kadın, nasıl obez olduğunu, bu hastalığa yakalandıktan sonra yaşamındaki değişiklikleri kameralar karşısında anlatıyor.İlkokul yıllarında yaşıtlarından biraz daha iri bir yapıya sahip olduğunu itiraf eden Christina, "Ancak o yıllarda endişe edilecek bir durum yoktu" diyor.

17 yaşından itibaren aşırı kilo almaya başladığını belirten Christina, bu yaşlarda 181 kilograma kadar ulaştığını söyledi. 22 yaşına geldiğinde kiloyla ilgili sorununun kontrolden tamamen çıktığını dile getiren Christina, 307 kilograma kadar ulaştığını ifade etti.

Günlük ihtiyaçlarının kocası Zach ve annesi tarafından karşılandığını, tüm günü evde televizyon karşısında oturarak geçirdiğini belirten Christina, "Gövdeme hapsoldum" diyor.

Bu durumdan biran önce kurtulmayı, sokakta yürümeyi ve üniversiteye gitmeyi hayal ettiğini dile getiren Christina, obezite cerahisi yöntemiyle zayıflamayı hedefliyor.

ABD, obez ülkeler sıralamasında 1. sırada yer alıyor. ABD nüfusunun %68'i kilolu ve aşırı kilolu olarak belirtiliyor.