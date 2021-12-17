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Dünya

23 yarışmacının Covid testi pozitif çıktı; Miss World 2021 finali ertelendi

Yarışmayla bağlantılı toplam 38 vaka çıktı

17 Aralık 2021 12:40

97 yarışmacının 23’ünün Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi beklenen Miss World 2021 güzellik yarışması ertelendi.

CNN’de yer alan habere göre, yarışmanın başlamasına saatler kala yapılan açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin “yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle” ertelendiği duyuruldu.

Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi.

Miss World 2021’in 90 gün içinde yapılacağı belirtildi.

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