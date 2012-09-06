23 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 23 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 23 üniversiteye rektör atadı.
İşte o liste
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. İrfan ASLAN’ı,
- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ’ı,
- Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Mehmet DUMAN’ı,
- Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Ramazan KAPLAN’ı,
- Batman Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM’ı,
- Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Gökhan BUDAK’ı,
- Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Gıyasettin BAYDAŞ’ı,
- Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Mahmut DOĞRU’yu,
- Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Ali İbrahim SAVAŞ’ı,
- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. İhsan GÜNAYDIN’ı,
- Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ebubekir CEYLAN’ı,
- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ’ı,
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Sabri GÖKMEN’i,
- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Mustafa AYKAÇ’ı,
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. İsmail GÜVENÇ’i,
- Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Serdar Bedii OMAY’ı,
- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Nihat İNANÇ’ı,
- Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Filiz KILIÇ’ı,
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA’yı,
- Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Murat ERMAN’ı,
- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Ali AKMAZ’ı,
- Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Durmuş BOZTUĞ’u,
- Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Mehmet Niyazi ERUSLU’yu, atadı.