-23 saat sonra çıkarıldı VAN (A.A) - 24.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde bir kişi enkaz altından 23 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçede görevli arama kurtarma ekipleri, Van Yolu caddesinde çalışma yaparken, bir kişinin beton yığınları arasında sıkıştığını fark etti. Kurtarma ekipleri, 23 saat enkaz altında kalan ve kimliğinin Salih Bilendik (30) olduğu öğrenilen kişiyi, beton yığınları arasından sağ olarak çıkardı. Bilendik, sağlık ekiplerince tedavisi için Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Salih Bilendik'in bir markette çalıştığı, ekmek siparişini teslim etmek için gittiği Van Yolu Caddesindeki evin depremde yıkılması sonucu enkaz altında kaldığı öğrenildi.