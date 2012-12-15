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23 öğrenciye 143 yıl hapis!

Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan 23 öğrenciye 143 yıl hapis cezası verildi

15 Aralık 2012 18:56

Denizli'de "Kaos ortamı" yaratmaya çalıştıkları ve "örgüt üyesi"  oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 36 Pamukkale Üniversitesi  öğrencisi hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  dün (14 Aralık 2012) görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan öğrenciler katılmazken, avukatları ve okul arkadaşları hazır bulundu. Avukatlar yaptıkları savunmalarda, yapılan yargılama sonucunda müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediklerinin ortaya çıktığını belirterek, beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Yapılan savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, daha önce haklarında yakalama kararı çıkartılan M.V., N.D., A.E., G.A., Ö.B. ve İ.K.'nin dava dosyalarının ayrılmasına, haklarındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

Mahkeme, A.O., K.D., Ö.B., N.A., F.Z., H.K., Ö.Ç., S.E, E.D., V.D., M.B., B.G., H.Y., M.D., S.G., O.G., B.B., B.A., S.A., U.M., A.D.E., M.A. ve T.D. isimli öğrencilerin "örgüt üyesi" olduklarını ileri sürerek, her birine 6'şar yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca 36 öğrenci hakkında "Örgüt propagandası" iddiasıyla açılan davanın 6352 sayılı yasa kapsamında erteledi. Mahkemenin kararına tepki gösteren avukatlar, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

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