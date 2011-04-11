23 Nisan'da TBMM'ye 'bıyıklı çocuk' aday

T24- Bülent Arınç'ın TBMM Başkanlığı döneminde yaşanan 'Bıyıklı çocuk' olayının yenisi gündemde. 23 Nisan bayramı nedeniyle TBMM'de toplanacak Türkiye Öğrenci Meclisi'ne İmam-Hatipli 21 yaşındaki Muhammed Aksoy aday oldu.









Bülent Arınç’ın Meclis başkanlığı döneminde yaşanan ‘’Bıyıklı imam hatipli Başkan’’

olayının bir benzerinin bu yıl da tekrarlanma ihtimali doğdu.

Milliyet gazetesinde yer alan haberin ayrıntıları şöyle:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de toplanacak olan ve lise öğrencilerinden oluşan, Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığına, İmam-Hatipli, 21 yaşındaki Muhammed Aksoy aday oldu.

Türkiye Öğrenci Meclisi için 81 ilden gelecek lise öğrencileri belirlendi. İmam Hatip Lisesi öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed Aksoy, en yaşlı üye sıfatıyla başkanlığa da yakın görünüyor.

Bu yılki toplantıya 65 erkek, 16 kız öğrenci katılacak.

‘’En yaşlı” Çaykara İmam Hatip Lisesi öğrencisi 21 yaşındaki Muhammed Muhsin Aksoy da, iddialı olarak Meclis başkanlığına hazırlanıyor.



'Bıyıklı' vakası



Trabzon Çaykara’da öğrenimine devam eden Aksoy, başkanlığa aday olacağını açıkladı ve kişisel internet sitesi de kurdu.

Aksoy, geçtiğimiz günlerde Türkiye genelindeki 45 İl Öğrenci Meclisi Başkanı’nı Trabzon’da ağırladı. Çaykara İmam-Hatip Lisesi Müdürü Hasan Bal da misafir öğrencilere rehberlik yaptı.

Bülent Arınç’ın başkan olduğu 2004’ten bu yana her yıl TBMM’de Türkiye Öğrenci Meclisi toplanıyor.

Bu oturumları, başkan seçilene kadar ilk etapta TBMM’de olduğu gibi, en yaşlı üye yönetiyor.

2006’da, oturumu 21 yaşındaki Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Seyhan yönetti.

“Bıyıklı çocuk” diye nitelenen Seyhan yaptığı konuşmada ‘’İmam hatip lisesi öğrencisiyim. Bizim önümüze ne koyarsanız koyun, bilin ki biz en zirveye çıkacağız. Dağları taşları da, dünyayı da koysanız en iyi üniversiteleri kazanacağız, en iyi yerlere geleceğiz'' dedi.

Tartışmalar üzerine daha sonra sistem değiştirildi ve öğrenci meclis toplantılarını en yaşlı öğrenci değil, TBMM Başkanı ya da Başkanvekilinin açması benimsendi. Açılışın ardından seçim yapılarak öğrenciler arasından başkan seçiliyor.