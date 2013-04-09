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Arınç: 23 Nisan’da koltuk devrine devam

Bülent Arınç, 23 Nisan kutlamalarına ilişkin yönetmelikteki değişimlerin çocuklara koltuk devrine engel olmadığını belirtti

09 Nisan 2013 15:48

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç 23 Nisan kutlamaları hakkındaki yönetmeliklerin törenlerdeki fazlalıkları, sıkıcı ayrıntıları ortadan kaldırıldığını belirterek, çocukların makam koltuklarına oturtulmasına ilişkin “Geçtiğimiz yıllardaki uygulama bu yıl 23 Nisan’da da devam edecektir. Devam etmesinin uygun olduğu düşünülmüştür” dedi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Arınç, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 23 Nisan’da devlet büyüklerinin koltuklarına çocukların oturması etkinliğinin kaldırılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılmasına karşılık da bu uygulamanın yasa ve yönetmelikte yeri olmamasına rağmen teamül haline geldiğini söyledi. Kutlamalarla ilgili bazı yönetmelik değişiklikleri yapıldığını hatırlatan Arınç, ”Törenlerdeki fazlalıkları, sıkıcı ayrıntıları ortadan kaldırdık. Ama sizin sorunuza cevabım şudur ki geçtiğimiz yıllardaki uygulama bu yıl 23 Nisan’da da devam edecektir, devam etmesinin uygun olduğu düşünülmüştür” dedi.

 

‘Fazlalıklar, ayrıntılar’

 

Arınç, 23 Nisan’da devlet büyüklerinin koltuklarına çocukların oturması etkinliğinin kaldırılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılmasına karşılık da bu uygulamanın yasa ve yönetmelikte yeri olmamasına rağmen teamül haline geldiğini söyledi. Kutlamalarla ilgili bazı yönetmelik değişiklikleri yapıldığını hatırlatan Arınç, ”Törenlerdeki fazlalıkları, sıkıcı ayrıntıları ortadan kaldırdık. Ama sizin sorunuza cevabım şudur ki geçtiğimiz yıllardaki uygulama bu yıl 23 Nisan’da da devam edecektir, devam etmesinin uygun olduğu düşünülmüştür” dedi.

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