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23 Nisan'da iş cinayeti: 15 yaşındaki çocuk işçi Kadir Kara hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuk işçinin babası Hasan Kara da oğlunu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı

24 Nisan 2018 12:14

Van’da yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk işçi Kadir Kara ve onu kurtarmak isteyen babası Hasan Kara elektrik akımına kapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de yaralandı.

Olay, Van'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki Yazıcı Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Baba Hasan Kara ile işçi Ahin Yetişir, Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Hasan Kara tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor. Olay yerine gelen polisler, güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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