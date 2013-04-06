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23 Nisan'da çocuklara koltuk yok

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara koltuk devretme uygulaması kaldırıldı

06 Nisan 2013 20:36


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar artık devlet adamlarının makam koltuğuna oturmayacak. Kararın gerekçesiyse; koltuğa oturacak çocuğun seçim sürecinin çocuklar arasında olumsuz rekabete sebep olması.

Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara koltuk devretme uygulaması kaldırıldı.

Uygulamayı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk kez bu yılki 23 Nisan'da uygulayacağı kararın gerekçesi ise, makam koltuğu uygulamasının çocuklar arasında olumsuz rekabete sebep olması.

İptalin bir başka gerekçesi de koltuğa oturacak öğrencilerin seçim sürecinde çocukların ve ailelerin yaşadığı stres.

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