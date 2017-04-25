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23 Nisan'da bakan koltuğuna oturan çocuğun 'dinlerarası diyalog' sözlerine soruşturma

Çocuğun kullandığı sözlerde yer alan 'dinlerarası diyalog' kavramı bazı kesimler tarafından ‘FETÖ’ ile bağdaştırılmıştı

25 Nisan 2017 21:28

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bakan koltuğuna oturan çocuğun, Fethullah Gülen cemaatiyle bağdaştırılan 'dinlerarası diyalog' sözlerini kullanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğuna oturan bir çocuk, "Başlatıldığı günden bu yana artan bir görünürlük kazanan girişim Medeniyetler ittifakı girişimimiz, bugün kültürler ve dinlerarası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır." ifadelerini kullanmıştı. 

Çocuğun kullandığı sözlerde yer alan 'dinlerarası diyalog' kavramı bazı kesimler tarafından ‘FETÖ’ ile bağdaştırılmıştı.

Çocuğun kullandığı sözlerin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonu'nda görev yapan Türkçe öğretmeninin yazdığı tespit edildi. Öğretmen ise sözleri Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinin “Medeniyetler İttifakı Girişimi” bölümünden aldığını söyledi. 

Bakanlığın sitesinde yer alan bölümde, “Başlatıldığı günden bu yana artan bir görünürlük kazanan girişim, bugün din dahil kültürler arası diyalog bağlamında önde gelen bir proje konumuna ulaşmıştır.” ifadeleri kullanılıyor. 

 

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