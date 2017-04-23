23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 97’nci yılında kutlandı

Atatürk’ün “En beğendiğim eserim” dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 97. kuruluş yıldönümü bugün yurt çapında kutlandı.

Atatürk, ulusal egemenliği armağan ettiği çocuklara şöyle seslenmişti: "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz"

Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Türkiye’de, KKTC’de ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda ilk tören Meclis’te yapılan. Atatürk Anıtı’nda düzenlendi törenin ardından Anıtkabir ziyaret edildi. Daha sonra ise Birinci Meclis’te anma töreni düzenlendi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Meclis’te kutlamaları kabul etti. Meclis Genel Kurulu’nda da bugün saat 14.00’de 23 Nisan dolayısıyla özel oturum yapıldı. Liderlerin kürsüye çıkacağı bu özel oturumda, anayasa değişikliğinden kaynaklanan ‘sistem değişikliği’ tartışmaları gündeme geldi.

"Çocuklarımız daha büyük bir Türkiye'de yaşayacak"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Çocuklarımız, artık daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşayacaklar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı özetle şöyle: "23 Nisan1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, silkinişinin, şahlanışının timsalidir. 16 Nisan tarihinde gerçekleşen halkoylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği hem demokrasimiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, artık daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşayacaklar.”

"Şükranla yad ediyorum"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "Milletimize bugünleri hazırlayan TBMM’nin 97 yıl önceki tüm üyelerini, vatanın her sathını kurtarmak için cephede görev yapan komutanından erine kadar bütün askerlerimizi, cephe gerisinden manevi ve maddi destek ve güç veren tüm milletimizi şükranla yad ediyorum. Milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak görevimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu çatı altında milletimizin huzuru, refahı, güvenliği ve saadeti için çalışmaktır."

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. 16 Nisan’da milletçe aldığımız karar, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacaktır. Sevgili çocuklar, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 23 Nisan, milletimizin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisi, birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu mirasın omuzlarımıza yüklediği büyük sorumlulukla, bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin timsali olduğu milli egemenliğe, demokrasiye ve Cumhuriyet’e sahip çıkma göreviyle karşı karşıyayız. Bilinmesini isteriz ki; milletimizin iradesini ve egemenliğini gasp etme girişimleri geçmişte olduğu gibi bugün de başarısız kılınacaktır.

Genelkurmay'dan özel afiş

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel afişler hazırladı. Genelkurmay’ın internet sitesinde paylaşılan afişlerde, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleri yer alıyor. Afişlerde Ankara Ulus’taki Birinci Meclis binası ve ellerinde Türk bayrağı olan miniklerin fotoğraflarına yer verildi. Afişler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev yaptığı yerlerdeki binalara asılacak.

Sınırda çocuk bayramı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Umurlu köyünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı. Umurlu köyü ilk ve ortaokul öğrencilerinin gösterilerine köy halkı ilgi gösterdi. Minik öğrencilerin dans gösterisi ve tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Kutlamalar öğrencilerin söylediği şarkılar ve okulun folklor ekibinin gösterisiyle devam etti. Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında Umurlu köyüne gelerek, öğrencilerin 23 Nisan kutlamalarına katıldı. VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ercan Kısacık ve beraberindeki 15 kişilik ekip, 400 öğrencisi bulunan Umurlu köyünde ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye, kitap ve çeşitli spor malzemesi hediye etti.