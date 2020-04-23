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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda metrobüse binenlere bayrak dağıtıldı

23 Nisan 2020 09:35

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İETT tarafından metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı.

Sögütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar ve Beylikdüzü gibi ana istisyonlarda bugün öğleden sonra metrobüs turnikelerine gelen yolculara  üzerinde Atatürk portreli Türk bayrağı ve ‘Büyük Milletin Büyük Meclisi 100 yaşında-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı kartpostalın  bulunduğu naylon torbalar dağıtıldı. Çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bayraklar yetişkinler tarafından alındı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıTürkiye Büyük Millet MeclisimetrobüsİETT
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