23 Nisan resepsiyonu ilk kez eşli yapıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan, "Daha önce farklı şartlar olduğu için uygun değildi ama şimdi uygun şartlar oluştuğu için birlikte geldik" dedi.

Başbakan Erdoğan ve Emine Erdoğan, TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona gelişlerinde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eşi Gülten Çiçek tarafından karşılandı.

Erdoğan, basın mensuplarının "Eşinizle ilk defa geliyorsunuz" sorusuna, "Daha önce farklı şartlar olduğu için uygun değildi ama şimdi uygun şartlar oluştuğu için birlikte geldik" diye yanıt verdi.

"Diğer resepsiyonlara göre farklı bir heyecan var mı?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Onun değerlendirmesini, tespitini siz yapacaksınız. Sizler dışarıdan daha iyi görürsünüz. Biz içeride olduğumuz için tam göremeyiz" diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Askerler de uzun zamandır ilk defa resepsiyona geldiler" sözleri üzerine Erdoğan, "Buradalar değil mi? Güzel" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resepsiyona katılmamasına ilişkin soruya da Erdoğan, "Onu bulun, ona sorun" yanıtını verdi.

Erdoğan, resepsiyondan ayrılmadan Cumhurbaşkanı Gül ve TBMM Başkanı Çiçek ile kısa süre ayaküstü sohbet etti. Sohbetin ardından Çiçek ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ü birlikte uğurladılar. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra resepsiyondan ayrıldı.