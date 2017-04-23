23 Nisan kutlamasında balon kazası: 5 yaralı

Batman'da Atatürk Parkı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında içerisinde helyum gazı bulunan balonların patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atatürk Parkı'nda Vali Ahmet Deniz ile Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Şevket Aksoy'un da katıldığı tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hürriyet'te uer alan habere göre, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Bu sırada, kadın görevlinin taşıdığı onlarca balon, henüz belirlenemeyen nedenle parladı. Parlama sonucu alevlerden görevli kadın ile 4 kişi yaralandı.

İlk müdahaleyi Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu ile İl Halk Sağlık Müdürü Vechettin Acar'ın yaptığı yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından tören sonlandırıldı.