23 Nisan kutlamaları çocukları dondurdu!

T24 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki kutlamaları sırasında, konuşmaların uzaması nedeniyle, çocuklar titreyerek sıranın gösterilere gelmesini bekledi. Statdaki izleyiciler mont, kaşkol ve şapkalarla gösterileri izlerken, minikler şort, mini etek ve incecik elbiselerle adeta dondu. Bazı anne babalar çocuklarının yanına gelip onları sarıp sarmaladılar. Fotoğraflar Sivas ve İzmit'ten ancak Türkiye genelindeki soğuk havadan dolayı minikler bu bayramda üşüdü.





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki kutlamaları sırasında, konuşmaların uzaması nedeniyle, çocuklar titreyerek sıranın gösterilere gelmesini bekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak 41 ülkeden gelen 1000 çocuğun da katıldığı İzmit İsmetpaşa Stadı’nda yapılan kutlamalar için, çocuklar stada saat 08.30’dan itibaren gelmeye başladı. Hava sıcaklığının 8-9 derece dolayında olmasının yanı sıra kıyafetleri de ince olan çocuklar, saat 10.30’da başlayan kutlamalara kadar birbirlerine sarılarak ısınmaya başladı. Konuşmalar da uzayınca üşüyen çocuklar biran evvet gösterilerin başlamasını bekledi. Gösterilen sırasında hareketlenen çocuklar bu sayede ısınabildi.





Soğuk hava dondurdu

Samsun, Ordu, Sinop, Çorum ve Amasya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Çocuklar rengarenk kıyafetleri ile herkesin ilgi odağı oldu.

Samsun’da 23 Nisal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anıta çelenk konulması sırasında soğuk hava nedeniyle üşüyen öğrenciler, montlarını giymek zorunda kaldı. Daha sonra Sahil Yolu’ndaki törenlere geçildi. Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın da katıldığı törenlerde protokol önünde folklor gösterisi yapan Necatibey İlköğretim Okulu öğrencileri heyecana kapılınca, şaşırınca oyunlarına yeniden başlayıp bitirdi. Tören geçişinin ardından Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklerle tören sona erdi.







Ordu'da yağmur engeli

Ordu’da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları havanın yağmurlu olması sebebiyle Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Ordu Valisi Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Güzel ve Belediye Başkanı Seyit Torun, Atatürk Spor Salonu’ndaki vatandaşların ve çocukların bayramını kutlamasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Atatürk Spor Salonu’ndaki kutlamalar, Karşıyaka İlköğretim Okulu öğrencisi Çağla Öztürk’ün öğrenci andı, Şehit Doğan Gökbulut İlköğretim Okulu öğrencisi Emre Can Gürsu’nun şiiri halk oyunları gösterileriyle sona erdi.



Çorum'da coşkulu kutlama

Çorum’da da kutlama etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından Çorum Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’ndaki etkinliklere geçildi. Vali Nurullah Çakır, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hakan Saraç ve çok sayıda vatandaş törenleri izledi. Kutlama programında okullar kortej geçişi yaparken, bazı spor kulüpleri ve halk oyunları ekipleri de gösteriler yaptı. Vali Nurullah Çakır, kutlama etkinliklerinin ardından törende gösteri yapan ekipleri ziyaret ederek yaptıkları gösterilerden dolayı teşekkür etti. Kutlama etkinlikleri, renkli görüntülerle sona erdi.



Sinop'ta çocuklar dondu!

Sinop’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde üşüyen çocuklar birbirine sarılarak ağladı. Sinop Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen tören soğuk havada yapıldı. Törene Sinop Valisi Ahmet Cengiz, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Mehmet Erhan Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soğuk hava nedeniyle çocuklar üşüdü. Çocuklardan bazıları birbirine sarılırken, bazı öğretmenler ve velilerde çocuklarının yanına gelerek ısıtmaya çalıştı. Soğuk havanın etkisiyle çok üşüdüklerini belirterek göz yaşlarını tutamadı. Yapılan çeşitli gösterilerin ardından stattaki törenler sona erdi.

Amasya’da da 12 Haziran Stadı’nda yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin gösterileri ile son bulan törenlere 7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.