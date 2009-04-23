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23 Nisan kutlamaları başladı

23 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'deki ilk törene, Bakan Çelik, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Saldıray Berk, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelik ile bir kız, bir de erkek öğrencinin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Bakan Çelik daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk,

Çocuklarımıza armağan ettiğiniz bayramı büyük bir sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Kuruluşunun 89. yılında TBMM, ilkelerin doğrultusunda bize hedef olarak gösterdiğin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak için büyük bir gayretle çalışlarına devam etmektedir.

İşte bir millet bayramında yine eğitim ordumuzun neferi olarak çocuklarımızla birlikte huzurunuzdayız. Emanetiniz emin ellerdedir. Çocuklarımızla birlikte sizlere şükranlarımızı arz ediyorum.

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