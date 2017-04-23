23 Nisan gösterisinde anaokulu öğrencilerinin eline oyuncak silah verildi

Kayseri’de yapılan 23 Nisan kutlamaları sırasında anaokulu öğrencilerinin eline silah verilerek çatışma sahnesi canlandırıldı. Gösteride bir öğrenci çatışmada hayatını kaybetmesi ve şehit rolü yapması dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) haberine göre, Kayseri’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler, öğretmenler velilerin katıldığı törende şiirler okundu, seymen ve mehter gösterileri yapıldı.

Şehit rolü

Törende Şükrü Malaz İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerinin ’Kınalı Kuzular’ ve ’15 Temmuz’ gösterisinde, temsili bir çatışma anı sergilenerek, bir askerin şehit olması canlandırıldı. Vurularak şehit olan anaokul öğrencisinin üzerine ay yıldızlı Türk bayrağı örtüldü.

Gösteri, salonu dolduran veliler tarafından alkışlanırken bazı protokol üyeleri 23 Nisan kutlamalarında çocuklara oyuncak bile olsa silah verilmesini yadırgadıklarını dile getirdi.