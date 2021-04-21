23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması gündemde: AVM’lere yönelik de yeni kararlar gelebilir

Koronavirüs vaka sayılarının günlük 60 bini aşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler tartışılmaya başlandı. Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 15 günlük kısmi kapanmada bir haftanın sonuna yaklaşırken vakalarda hala beklenen düşüş yaşanmadı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ek olarak resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da kısıtlama uygulanabilir. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu yönde bir kararın alınabileceği konuşuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi durumunda 23 Nisan, geçen yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak. Devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilecek törenler de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacak.

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da seçenekler arasında.