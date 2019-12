-23 MOTORLU TAŞIT FİRMASI SÖZLÜ SAVUNMADA ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Rekabet Kurulunca motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren 23 teşebbüs hakkında, rekabeti ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, teşebbüslerin sözlü savunmaları alınmaya başlandı. Rekabet Kurulu konferans salonunda yapılan sözlü savunma toplantısının açılışında konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, 9 Eylül 2009 ve 28 Ocak 2010 tarihli kararları uyarınca, motorlu taşıtlar pazarında faaliyet gösteren 23 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre, rekabet ihlali olup olmadığının tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı. Kaldırımcı, soruşturma yürütülen teşebbüs sayısı ile bu teşebbüsler adına katılacaklarını bildiren katılımcıların sayısı ve savunmaların bütünlüğü dikkate alınarak, teşebbüs temsilcilerinin 3 grup halinde dinleneceğini belirtirken, ilk grupta, teşebbüslerden ''ALJ Otomotiv E.Ş. ve MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş. ve Çelik Motor A.Ş., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., İsotlar Motor Otomotiv Petrol Turizm Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş''nin savunmalarının alınacağını kaydetti. -SORUŞTURMA HEYETİNİN RAPORU- Rekabet Baş Uzmanı ve Soruşturma Heyeti Başkanı Orçun Senyücel de soruşturma heyetince hazırlanan raporda da iki temel ihlalin varlığının tespit edildiğini, bunlardan ilkinin teşebbüsler arasında geleceğe yönelik fiyat stratejisine ilişkin görüşmeleri, diğerinin ise stok, hedef ve satış stratejisine ilişkin ilişkin görüşmeler olduğu bildirildi ve şunları kaydetti: ''Soruşturma heyeti özellikle ÖTV indiriminden 3 gün sonra 19 Mart 2009'da 13 firmanın katıldığı ve bulunan elektronik posta çerçevesinde 'tüm markaların kısa vadede zam yapmayı planladıklarını' açıkladıkları ve tamamına yakınının da fiyat artışına gittikleri toplantı, Haziran 2009 tarihinde gene ÖTV'de değişim üzerine 3 firmanın iletişimde olmaları, 2006 yılında 4 büyük teşebbüsün avro kurundaki artışı fiyatlara yansıtıp yansıtmamaya yönelik görüşmeleri ve ardından fiyatlarını aynı gün artırmaları, 2008 yılında avro kurundaki değişim üzerine toplam 15 firmanın katılımının olduğu iki ayrı toplantıda fiyatlarda artışın olup olmayacağı tartışmaları ile çeşitli diğer fiyat, stok, hedef ve satış stratejisine ilişkin görüşmeler sebebiyle 19 teşebbüse ceza verilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.'' Soruşturma raporuna göre, ''Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Karsan Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş. ve General Motors Türkiye Ltd. Şti. unvanlı teşebbüsler hariç olmak üzere 19 teşebbüsün 4054 sayılı Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde idari para cezası verilmesi gerektiğini belirten Senyücel, söz konusu 4 teşebbüs hakkında ise kanunu ihlal etmedikleri sonucuna varıldığını ifade etti. Senyücel, soruşturma heyetince hazırlanan raporda, Honda Türkiye A.Ş, Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve General Motors Türkiye Ltd. Şti. unvanlı teşebbüslerin hedef, stok ve satış stratejisine yönelik bilgilerini rakipleriyle paylaşmamaları yönünde uyarılmaları gerektiği görüşüne yer verildini sözlerine ekledi. Soruşturma heyetince hazırlanan raporun okunmasının ardından sözlü savunmaların alınmasına ALJ Otomotiv A.Ş. şirketi ile başlandı. -23 TEŞEBBÜSÜN SAVUNMASI ALINACAK- Hakkında soruşturma açılan ve motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren 23 teşebbüs şöyle: ''ALJ Otomotiv A.Ş, Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Çelik Motor Ticaret A.Ş., Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., General Motors Türkiye Ltd. Şti., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., İsotlar Grup A.Ş., Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Mazda Motor Logistics Europe NV. Merkezi Belçika Türkiye İstanbul Şubesi, Mercedes Benz Türk A.Ş., Mermerler Otomotiv Taşımacılık, Turizm, Tekstil, İnşaat, Gıda ve Pazarlama A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş., Şahsuvaroğlu Kimyasal Ürünler Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti., Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş.''