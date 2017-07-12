23 milyon insan göç etmek istiyor

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cenevre'de yaptığı açıklamada, Gallup şirketinin 160 ülkede konuyla ilgili yaptığı anket hakkında bilgi verdi. Kuruluşa göre, ülkelerini terketmek isteyen kişilerin gitmeyi tercih ettiği ülkelerin başında ABD geliyor. ABD'yi İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika takip ediyor.

Göç Örgütü'ne göre, 9 Temmuz 2017 tarihine kadar 101 bin 417 göçmen ve sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bu insanların yüzde 85'i İtalya'ya, geri kalanı ise Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'ya ayak bastı. Bu rakam geçen yıl aynı döneme oranla 239 bin 492 fazla.

Akdeniz'de yaşamını yitirenler

Bu yıl Akdeniz'de 2 bin 353 göçmen ölümü kayıtlara geçirildi. Geçen yıl aynı dönemde ise bu rakam 2 bin 964'dü. Uluslararası Göç Örgütü, bu yılki rakam geçen yıla oranla daha düşük olmasına rağmen, Akdeniz'deki ölümlerin dördüncü yılda da 2 bin 350 sınırının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing yaptığı açıklamada, "Bu benzersiz küresel anket ağırlıklı olarak göç eden ülkelerdeki insanların profilini ve göç nedenlerini ortaya koyuyor" dedi.

Örgüte göre ülkesini terkederek yurt dışına çıkmayı planlayan 23 milyon insanın yarısı somut olarak hazırlıklara başlamış durumda. Bu insanlar Nijerya, Hindistan, Kongo, Batı Afrika, Güney Asya gibi göçmen potansiyelininin yüksek olduğu ülke ya da bölgelerde yaşıyor.

Ülkesini terketmek isteyenlerin büyük çoğunluğunun kadın değil erkek olduğu vurgulandı. Çoğunun genç, kentte yaşadığı ve okula giderek diploma aldığı belirtildi.

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