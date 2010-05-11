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Dünya

23 Mayıs'ta New York'ta Türk yürüyüşü yapılacak

Bu yıl için tarih 23 Mayıs. Binlerce Türk yine New York'ta gelenkesel Türk yürüyüşü için buluşacak.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Binlerce Türk 23 Mayıs'ta New York'ta gelenkesel Türk yürüyüşü için buluşacak. 29'uncu büyük yürüyüşe bu kez A Milli Futbol Takımı da katılacak. Futbolcular Amerika'da yaşayan binlerce Türkle birlikte New York sokaklarında yürüyecek.
    

Milli Takım, mayıs ayının son günlerinde Amerika'da kampa girecek.


Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve Amerikalı takımlarla hazırlık maçları yapacak.

Bunun için Amerika'da bulunacak olan futbolcular, özel bir otobüs ile  23 Mayıs'taki Türk yürüyüşünde yer alacak.


Sadece futbolcular da değil. Heryıl olduğu gibi sanatçılardan da yürüyüşe destek gelecek.


Hadise, Serdar Ortaç, Amerika'da konserler verecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı da yürüyüş kortejinin başında yeralacak.


Türk yürüyüşü, Amerika'daki en büyük türk etkinliği olarak biliniyor. Her yıl 50 bine yakın Türk bu yürüyüşe katılıyor. (Cnntürk)

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