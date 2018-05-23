23 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Galatasaray\'ın yıldız oyuncusu Maicon Roque, DHA\'ya konuştu:

\"Son maça kalması daha anlamlı hale getirdi\"

\"Fatih Terim ismi gerçekten çok büyük\"

\"Ait olduğumuz yere geri dönüyoruz\"

\"Ursula, Türkler kadar tutkulu\"

\"Hocaların kararlarına hep saygı duydum\"

\"Tatili hak ettim\"

\"Ben ve ailem çok mutluyuz\"

\"Şampiyonluğu aileme armağan ediyorum\"

\"Mateus dövüş sporlarına biraz daha tutkulu\"

GALATASARAY

- Başkan adaylarının seçim çalışmaları devam edecek

17.00 Dursun Özbek ekibini tanıtacak. (Kalamış GS Tesisleri)

20.30 Dursun Özbek iftar verecek. (Kalamış GS Tesisleri)

20.30 Abdurrahim Albayrak, başkan Mustafa Cengiz\'in de katılımıyla iftar verecek

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekipte, seçim öncesinde başkan adayları çalışmalarına devam ediyor

- Başkan Aziz Yıldırım, üyeler ile iftarda bir araya gelecek

MİLLİ TAKIM TOPLANIYOR

A Milli Futbol Takımı; İran, Tunus ve Rusya maçları için toplanacak.

18.30 Antrenman (Riva Tesisleri)