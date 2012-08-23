Olimpiyat şampiyonu doğurmanın formulü

23 Mart'ta doğan çocukların Olimpiyat yıldızı olma şanslarının daha yüksek olduğu istatistiklere belirlendi.



Londra Olimpiyatları'nda altın madalya alan İngiliz atletlerin doğum tarihlerine bakıldığında bir çoğunun 23 Mart'ta dünyaya geldiği görüldü.

Uzun mesaf koşucusu Mo Farah, bisikletçiler Sir Chris Hoy ve Jason Kenny, kürekçi Sir Steve Redgrave vebir mili dört dakikanın altında koşan ilk insan olan Roger Bannister'ın doğum günü de 23 Mart.

BBC'den Jamers Gallanger'in makalesine göre, çocuklar doğdukları yıla göre okula başladıkları için, aynı sınıftaki öğrencilerin arasında 12 aylık yaş farkları olabilirken, Avrupa'daki genç futbolcular üzerinde yapılan bir araştırmayla sporda daha büyük olan çocukların daha avantajlı olduğu belirlendi.

Yılın ilk üç ayında doğmuş olanların futbolda başarısı yüzde 43'ken, yılın son üç ayında doğan başarılı futbolcuların oranı ise sadece yüzde 10.

Liverpool John Moores Üniversitesi ve Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi bilimadamlarının birlikte gerçekleştirdiği bu analiz yılın ilk aylarında doğan kişilerin aynı kategoride yarıştıkları daha genç çocuklara göre sahip oldukları fiziksel avantaj nedeniyle sporda daha başarılı olduklarını gösteriyor.

Bu avantaj ilerleyen yıllarda bu sporcuların sporu daha çok sevmelerini, daha motive olmalarını ve en iyi olarak kalmak için daha fazla çaba harcamalarını sağlıyor.

Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı başka bir araştırma da bu etkiyi destekliyor.

Bu araştırma göreli yaş etkisinin futbolda, rugbyde ve krikette net olarak gözlemlenebildiğini gösteriyor.

Raporda bu etkinin koşucularda da görüldüğü belirtiliyor.

Ancak tabii ki doğum günü tarihleri başarıyı etkileyen tek faktör değil. Mesela tarihin en çok madalya alan Olimpiyat atleti olan Michael Phelps Haziran ayında doğmuş.