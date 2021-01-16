23 kişinin ölümünün ardından Norveç'ten aşı uyarısı: 80 yaşın üzerindekiler için riskli

T24 Dış Haberler

Norveç, Koronavirüs aşılarının 80 yaş üzerindekiler ve ağır hasta insanlar için çok riskli olabileceği uyarısında bulundu.

Norveçli yetkililer, 23 vatandaşının Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen 23 kişiden 13'üne yapılan otopsinin aşının yan etkilerinin ileri yaştaki kişilerde ağır reaksiyonlara sebep olabileceğini gösterdiği belirtildi.

Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Çok zayıf durumda olanlar için aşının hafif yan etkilerinin bile çok ağır sonuçları olabilir. Yaşayacak çok yılı kalmamış olanlar için aşı yaptırmanın faydası sınırlı olabilir" denildi.

Bloomberg, bu açıklamaların daha genç insanların aşı olmaktan kaçınması gerektiği anlamına gelmediğini, ancak dünya genelinde aşılanma devam ederken nelere dikkat edileceğinin sinyallerini verdiğini ifade etti.

Pfizer ve BioNTech, kuzey ülkesinde meydan gelen ölümleri incelemek için Norveçli yetkililerle çalıştıklarını bildirdi. Pfizer e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Sağlık kurumu can kaybı sayısının endişe verici olmadığını, beklenen seviyede olduğunu bildirdi" yazdı.

Pfizer/BioNTech aşısına karşı ağır alerjik reaksiyonlar nadiren görüldü. ABD'de şu ana kadar sadece 21 kişinin ağır alerjik reaksiyon gösterdiği belirtildi.

Norveç'te yetkililerin 29 yan etki gösteren vatandaştan neredeyse 4'te üçünün 80 yaş üstü olduğu belirtildi.