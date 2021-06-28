23 kez suç durusunda bulunduktan sonra öldürülen Ayşe Tuba Arslan davasında avukatlar Yargıtay'a itiraz edecek: Katil 10 yıl sonra aramızda olacak

Eskişehir'de boşandığı Ayşe Tuba Arslan’ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay’a (52) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayşe Tuba’nın ailesini temsil eden avukatlar Yargıtay’a itirazda bulunacaklarını açıklarken, Av. Funda Güney, "Ortalama 10 yıl sonra bu sanık aramızda olacak" dedi.



Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetti, katil zanlısı Özalpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşe Tuba Arslan’ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, birinde 'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıktı. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Yalçın Özalpay’a ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

Mahkeme, boşanmaya rağmen sadakat yükümlülüğünü gerekçe yaptı

İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen istinaf davasının karar duruşmasında, sanık Yalçın Özalpay, "Evliliğimiz boyunca eşimi hiçbir şeye muhtaç etmedim. Kurban Bayramı’ndan kalma arabamda bıçaklar vardı. Onları eve çıkartacaktım, karşımdan geldi. Bana yine hakaret ve tehditlerde bulundu, tartıştık. Ben bir kere vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı. Eski eşini de kendisini aldatmakla suçladı. 2'nci Ceza Dairesi heyeti, Ayşe Tuba Arslan’ın gece geç saatlerde bir erkekle karşılıklı telefonla görüşmesini ve mesajlaşmasını 'sadakat yükümlülüğüne aykırı' kabul edip, bunu haksız tahrik indirimine dayanak olarak gösterdi. Bu nedenle ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayıp cezayı 24 yıla düşürdü.

"Sanığın değil, Ayşe Tuba Arslan'ın hayatı yargılandı"

Ayşe Tuba Arslan’ın aile avukatlığını üstlenen Eskişehir barosuna kayıtlı kadın avukatlar, kararla ilgili Yargıtay’a itiraz edeceklerini açıkladı. Eskişehir Barosu’nda Ayşe Tuba Arslan dava komitesi adına konuşan Av. Funda Güney, Yalçın Özalpay’ın 24 yıllık cezasına rağmen yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olacağını söyledi. Av. Güney, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırmış ve herkesin gözü önünde satırla eski eşini katleden sanığın, ‘canavarsa hisle’ hareket etmediğini ve haksız tahrik altında bu cinayeti işlediği yönünde karar vermiş ve sanık Yalçın sadece 24 yıl ceza almıştır. Bu kararla sanığın değil, Ayşe Tuba’nın hayatını yargılamış, sanık hakkında ise haksız tahrik indirimi uygulamıştır. Tarafların arasında evlilik birliği dahi kalmamasına, tarafların boşanmasına rağmen mahkeme olmayan evliliğin sadakat yükümlülüğü üzerinden karar vermiştir. Sanık mahkemeden 24 yıl ceza aldı ama bilindiği gibi bunun infaz ve yatar cezası farklı. Normal şartlarda 3’te 2’si kadar yani 16 yıl hapis yatması gerekiyor. Fakat yeni ceza infaz düzenlemelerine göre bu 11 yıla kadar inebiliyor. Yani ortalama 10 yıl sonra bu sanık aramızda olacak" diye konuştu. (DHA)

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