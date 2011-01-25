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Dünya

23. kattan atladı, ölmedi

Arjantin'de bir kadın, kendisini otelin 23. katından aşağıya bıraktı ve ölmedi...

25 Ocak 2011 02:00

T24 - Arjantin'de bir otelin 23. katından kendini boşluğa bırakan bir kadın yaralı olarak kurtuldu.

Olayı anlatan görgü tanıkları, başkent Buenos Aires'te bir kadının, otelin 23. katından aşağı atladığını ve oturur pozisyonda bir taksinin tavanını delerek sürücü koltuğuna düştüğünü söylediler. 

23. kattan atladı, ölmedi

Tanıklar, olay sırasında taksinin ön camının kırıldığını, taksicinin ise polisin uyarısı üzerine aracından çıktığını belirttiler.

Acil Servis yetkililerinden Alberto Crescenti, 30 yaşındaki Arjantinli kadının, aldığı yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.


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