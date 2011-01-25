23. kattan atladı, ölmedi

T24

Olayı anlatan görgü tanıkları, başkent Buenos Aires'te bir kadının, otelin 23. katından aşağı atladığını ve oturur pozisyonda bir taksinin tavanını delerek sürücü koltuğuna düştüğünü söylediler.Tanıklar, olay sırasında taksinin ön camının kırıldığını, taksicinin ise polisin uyarısı üzerine aracından çıktığını belirttiler.Acil Servis yetkililerinden Alberto Crescenti, 30 yaşındaki Arjantinli kadının, aldığı yaralar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.