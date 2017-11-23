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Spor

23 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL ZİRVESİ İSTANBUL'DA 18

23 Kasım 2017 12:20

FIFA FUTBOL ZİRVESİ İSTANBUL\'DA
18.00 FIFA\'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul\'da yapılacak.
FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016\'da başlatılan, stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi için FIFA\'ya üye ülkelerin bir araya geleceği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ
A GRUBU
19.00  FC Astana - Villarreal  
23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag  
B GRUBU
23.05 Partizan Belgrade - Young Boys  
23.05  Skenderbeu - Dinamo Kiev  
C GRUBU
23.05 Sporting Braga - Hoffenheim  
23.05 LUDOGORETS RAZGRAD - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR  
D GRUBU
23.05 AEK Atina Rijeka  
23.05 Milan - Austria Wien  
E GRUBU
23.05 Everton - Atalanta  
23.05 Lyon - Apollon Limassol  
F GRUBU
21.00 Lokomotiv Moskova - FC Copenhagen  
23.05 FC Sheriff - FC Fastav Zlin  
G GRUBU
21.00 Viktoria Plzen - FCSB  
21.00 Lugano - Hapoel Beer Sheva  
H GRUBU
21.00 BATE Borisov - Kızıl Yıldız
21.00 Köln - Arsenal  
I GRUBU
21.00 Salzburg - Vitoria Guimaraes  
21.00 ATİKER KONYASPOR - MARSİLYA
J GRUBU
21.00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin  
21.00 Östersunds FK - Zorya Luhansk  
K GRUBU
21.00 Nice - Zulte Waregem  
21.00 Lazio - Vitesse (ALİ PALABIYIK yönetecek)
L GRUBU
21.00 Rosenborg - Real Sociedad  
21.00 Zenit St. Petersburg -  Vardar Skopje

HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig\'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

FENERBAHÇE
14.00 Sarı-lacivertli futbolcu Giuliano de Paula basın toplantısı düzenleyecek.
15.00 Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY
17.00 Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR
10.15 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek
11.00 Bordo-mavili ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

SUALTI SPORLARI ONUR GECESİ
19.00 Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcu ve milli takımlarının ödül alacağı \"Sualtı Sporları Onur Gecesi\" yapılacak.

KAYAK FEDERASYONU
14.30 \'FIS Snowboard Dünya Kupası\' tanıtım toplantısı yapılacak.

BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi - 
21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes
22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket
22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos
23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Crvena Zvezda - Saski Baskonia SAD
- Kadınlar Avrupa Kupası -
18.00 Hatay BŞB - ACS Sepsi-SIC
18.00 İstanbul Üniversitesi - Basket 90 Gdynia

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