23 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL ZİRVESİ İSTANBUL\'DA

18.00 FIFA\'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul\'da yapılacak.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016\'da başlatılan, stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi için FIFA\'ya üye ülkelerin bir araya geleceği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ

A GRUBU

19.00 FC Astana - Villarreal

23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag

B GRUBU

23.05 Partizan Belgrade - Young Boys

23.05 Skenderbeu - Dinamo Kiev

C GRUBU

23.05 Sporting Braga - Hoffenheim

23.05 LUDOGORETS RAZGRAD - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

D GRUBU

23.05 AEK Atina Rijeka

23.05 Milan - Austria Wien

E GRUBU

23.05 Everton - Atalanta

23.05 Lyon - Apollon Limassol

F GRUBU

21.00 Lokomotiv Moskova - FC Copenhagen

23.05 FC Sheriff - FC Fastav Zlin

G GRUBU

21.00 Viktoria Plzen - FCSB

21.00 Lugano - Hapoel Beer Sheva

H GRUBU

21.00 BATE Borisov - Kızıl Yıldız

21.00 Köln - Arsenal

I GRUBU

21.00 Salzburg - Vitoria Guimaraes

21.00 ATİKER KONYASPOR - MARSİLYA

J GRUBU

21.00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin

21.00 Östersunds FK - Zorya Luhansk

K GRUBU

21.00 Nice - Zulte Waregem

21.00 Lazio - Vitesse (ALİ PALABIYIK yönetecek)

L GRUBU

21.00 Rosenborg - Real Sociedad

21.00 Zenit St. Petersburg - Vardar Skopje

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Süper Lig\'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

FENERBAHÇE

14.00 Sarı-lacivertli futbolcu Giuliano de Paula basın toplantısı düzenleyecek.

15.00 Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

17.00 Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

10.15 Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek

11.00 Bordo-mavili ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

SUALTI SPORLARI ONUR GECESİ

19.00 Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcu ve milli takımlarının ödül alacağı \"Sualtı Sporları Onur Gecesi\" yapılacak.

KAYAK FEDERASYONU

14.30 \'FIS Snowboard Dünya Kupası\' tanıtım toplantısı yapılacak.

BASKETBOL

- THY Avrupa Ligi -

21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes

22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket

22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos

23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Crvena Zvezda - Saski Baskonia SAD

- Kadınlar Avrupa Kupası -

18.00 Hatay BŞB - ACS Sepsi-SIC

18.00 İstanbul Üniversitesi - Basket 90 Gdynia