23 ilden daha büyük 50 bin konutluk şehir kuruluyor

TOKİ tarafından Gaziantep’te kurulacak 50 bin konutluk Kuzey Şehir Projesi’nde yaklaşık 300 bin kişinin yaşayacağı hesaplanıyor. Bu rakam, Türkiye’deki 23 ilin nüfusundan daha fazla. Projeyle ilgili düzenlenen Arama Konferansı’nda konuşan TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaklaşık 1 yıldır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve kamu idareleri uzmanlarıyla Kuzey Şehir için çalıştıklarını söyledi. 50 bin konutluk projeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Turan, “Kuzey Şehir Projesi, tek bir proje olarak üstlendiğimiz en büyük projelerden biri. Yalnız Türkiye değil Avrupa ölçeğinde de büyük bir proje. Yaklaşık 250-300 bin kişinin ikamet edeceği bir yaşam alanı oluşturulacak. Türkiye’de 23 il nüfusunun 300 binin altında olduğunu hatırladığımızda, bu projenin önemi ve büyüklüğü daha iyi anlaşılır” dedi.

Projenin mimarlık, mühendislik ve planlama açısından da birçok ilki barındırdığına dikkat çeken Turan, yatay mimariye ağırlık verilerek mahalle konseptinin gözetileceğini belirtti.

Alt ve üst gelir grubu olacak

Turan, alt ve üst gelir gruplarına yer verilecek projenin yapılacağı alanda araziler üretilip farklı kesimlerin ve özel sektörün de projeye dahil olmasının sağlanacağını ifade etti. TOKİ’nin Gaziantep’te UEFA standartlarında bir stadyum da inşa ettiğini hatırlatan Turan, kentte 13 yılda 17 bin 634 konut yapıldığını söyledi.

5.5 milyon metrekare alan tesis edildi

Arama Konferansı’na katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de halkın kendilerinden yaşanabilir, uygun fiyatlarda konutlar istediğini vurguladı. “En kolay iş, ev yapmak ama en zoru arsa temini” diyen Şahin, şöyle devam etti: “Uygun arsanın uygun fiyatlarla temin edilmesi en büyük ihtiyaçtı.

Bir takım ruhuyla, bir aile birliğiyle 5.5 milyon metrekare alan tesis edildi.

Şimdi bir şehir kuruyoruz. Biz bir bina, apartman dairesi yapmıyoruz. Gaziantep Kuzey Şehir Projesi dünyaya anlatacağımız önemli bir proje olacak.”