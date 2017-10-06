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23 ilde FETÖ operasyonu: 16 astsubay gözaltında

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonda 16 astsubay gözaltına alındı

06 Ekim 2017 20:00

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonda 16 astsubay gözaltına alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 23 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 11 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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