23 ilde ‘ByLock’ operasyonu; 101 gözaltı kararı

Isparta merkezli 23 ayrı ilde "Bylock" operasyonu düzenlendi. ‘FETÖ’ üyesi olmakla suçlanan 101 kişinin "Bylock" üzerinden aldıkları şifreli mesajlarla darbe girişimine destek sağladıkları ileri sürüldü.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 101 kişinin yakalanması için 23 ilde operasyonlar düzenlendi. Zanlıların gözaltı işlemleri başladı.

Şüphelilerin, görev yaptıkları veya bulundukları yerlerde, darbeci askerlere kolaylık sağlayarak onlara karşı koyan sivil halka "Asker darbe yaptı, herkes evlerine gitsin, veya askere direnmeyin" şeklinde telkinlerde bulundukları öne sürüldü. Bazı zanlıların da sosyal medya üzerinden darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları öğrenildi.