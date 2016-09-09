T24 LogoT24 Logo
Gündem

23 ilde ‘ByLock’ operasyonu; 101 gözaltı kararı

Kişilerin, darbe girişimine şifreli mesajlarla destek sağladıkları öne sürüldü

09 Eylül 2016 20:09

Isparta merkezli 23 ayrı ilde "Bylock" operasyonu düzenlendi. ‘FETÖ’ üyesi olmakla suçlanan 101 kişinin "Bylock" üzerinden aldıkları şifreli mesajlarla darbe girişimine destek sağladıkları ileri sürüldü.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 101 kişinin yakalanması için 23 ilde operasyonlar düzenlendi. Zanlıların gözaltı işlemleri başladı.

Şüphelilerin, görev yaptıkları veya bulundukları yerlerde, darbeci askerlere kolaylık sağlayarak onlara karşı koyan sivil halka "Asker darbe yaptı, herkes evlerine gitsin, veya askere direnmeyin" şeklinde telkinlerde bulundukları öne sürüldü. Bazı zanlıların da sosyal medya üzerinden darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları öğrenildi.

ETİKETLER

bylockoperasyongözaltıfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24