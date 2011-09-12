-23 bin yasaklı kitaba özgürlük ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Sıkıyönetim dönemi ve 1980 yıllarında yasaklanan toplam 23 bin kitapla ilgili çalışma yürüten Adalet Bakanlığı, ''Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması için'' yasal düzenleme yapacak. Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevleriyle ilgili bir dizi yenilik için çalışma başlattı. Son olarak binaların yenilenmesi, görüntülü telefon uygulamaları gibi bir dizi yenilik getirilen cezaevlerine, artık daha önce yasaklanmış bazı kitapların da girmesi sağlanacak. Adalet Bakanlığı, ünlü aşk destanı ''Mem u Zin''in Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkçe bastırılması ancak kitabın hala yasaklı kitaplar listesinde bulunması gibi pek çok örnekten yola çıkarak bir çalışma içine girdi. Sıkıyönetim dönemi ve 1980 yıllarında yasaklanan toplam 23 bin kitapla ilgili çalışma yürüten Adalet Bakanlığı, ''Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması için'' yasal düzenleme yapacak. Kitaplarla ilgili yasak kararını veren mahkeme kararlarının tek tek bulunması ve bu kararların kaldırılmasının istenmesi de gündeme gelebilecek. -Cezaevlerinde jandarma yerine infaz koruma memuru dönemi- Bakanlığın üzerinde çalıştığı bir başka yenilik de cezaevlerindeki dış güvenlik konusu. Cezaevlerindeki dış güvenliği sağlayan jandarmanın yerini, silahlı infaz koruma memurları alacak. İnfaz koruma memurları, cezaevi dışında jandarmanın kullandığı tüm silahları taşıyabilecek. Bunun için çalışanlar belli bir eğitimden geçirilecek. Cezaevi içindeki infaz koruma memurları yine silahsız olacak. Bakanlık ayrıca, cezaevlerindeki infaz koruma memurlarının giysilerinin değiştirilmesi için de çalışma başlattı. Kravat takma zorunluluğu bulunan ve klasik ayakkabı giyen infaz koruma memurlarının rahat giyinmeleri sağlanacak. Cezaevlerindeki 200-300 metrelik koridorlar düşünülünce infaz koruma memurlarının günde 18 kilometre yol yürüdüğünü hesaplayan Bakanlık, infaz koruma memurlarının kanvas pantolon, tişört ve ayaklarını rahat ettirecek botlar giymesini tasarlıyor.