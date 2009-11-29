23 bin iş için eleman bulunamıyor

T24- Türkiye İş Kurumu'nun araştırmasına göre Türkiye'de toplam istihdam, bir yıl sonra binde iki 2 oranında azalacak. İstihdam sorununa karşın 23 bin 126 iş için çalışacak kişi bulunamıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasındaki mevcut durumu ve değişmeleri tespit ederek, bunların iş gücü ihtiyacı üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla 2009 yılı 1. Dönem ''İşgücü Piyasası Araştırması'' gerçekleştirdi.
Bu çerçevede, 17 Nisan-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında Türkiye'de 81 ilde tüm kamu ve özel işyerlerinde ''İşgücü Piyasası Bilgileri Anketi'' uygulaması yapıldı.
Anketi Türkiye genelinde toplam 275 bin 99 işyeri doldurdu. Söz konusu işyerlerinde toplam 4 milyon 872 bin 408 kişinin çalıştığı tespit edildi.
İŞKUR tarafından yayımlanan araştırma sonuç raporuna göre, Türkiye'de toplam istihdamın bir yıl sonra yüzde 0,02 oranında azalacağı öngörülüyor.
Anketin yapıldığı dönemde 23 bin 126 açık iş tespit edildi. En fazla açık iş beden işçisi olarak belirlendi.
ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 24'Ü KADIN
Rapora göre, çalışanların yüzde 76'sını erkekler, yüzde 24'ünü de kadınlar oluşturuyor. Kadınların yüzde 14,9'u tekstil ve tekstil ürünleri imalatı sektöründe çalışıyor.
Toplam çalışanlar içerisinde sadece sağlık işleri ve sosyal hizmetler sektöründe çalışan kadın sayısı erkek sayısından fazla bulunuyor.
Erkek çalışanlar genel beden işçisi, temizlik beden işçisi, satış elemanı, inşaat beden işçisi, büro memuru, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, bankacılık, yük şoförü ve garson mesleklerinde yoğunlaşıyor.
Kadınların en fazla çalıştığı meslekler ise genel beden işçisi, bankacılık, büro, satış elemanı, temizlik işçisi, temizlik görevlisi, sekreter, öğretmen, el ve makine dikişçisi ve konfeksiyon işçisi olarak sıralanıyor.
EN FAZLA AÇIK BULUNAN İŞLER
Araştırmaya göre, mevcut açık işlere bakıldığında genel beden işçisi, yolcu taşıma şoförü, makineci (dikiş), satış elemanı, garson, dikiş makinesi operatörü (kumaş), bilgi işlem destek uzmanı, inşaat işçisi, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi işleri öne çıkıyor.
Acil tıp uzmanı, turizm elemanı, bankacılık meslek elemanı, hemşire, kasap, sekreter, diğer tıp doktorları, TIR şoförü gibi işler de de önemli miktarlarda açık bulunuyor.
Açık bulunan meslekler ile temininde güçlük çekilen meslekler arasında paralellik görülürken, temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek ''beden işçisi (genel), şoför (yolcu taşıma), makineci (dikiş), şoför (yük taşıma), güvenlik görevlisi, satış elemanı, hemşire, dikiş makinesi operatörü, garson ve temizlik görevlisi'' olarak sıralanıyor.
Önümüzdeki dönemde istihdamda en çok artış beklenen meslekler; konfeksiyon işçisi, kasiyer, güvenlik görevlisi, dikiş makinesi operatörü ve telefon santral operatörlüğü olarak belirlenirken, toplam istihdamda en fazla azalış beklenen meslekler; turizm otelcilik elemanı, beden işçisi, turizm ve otel işletmeciliği elemanı ve temizlik elemanı meslekleri oldu.
Araştırmanın sonuç bölümünde, aktif istihdam politikalarında, işgücü ihtiyacı duyulan ve temininde güçlük çekilen mesleklere yöneltilmesi gerektiği belirtildi ve şu önerilerde bulunuldu: ''İşgücü ihtiyacı duyulan mesleklerde mesleki eğitim kursları açılması ve bu kurslarda işgücü piyasasının aradığı nitelik ve becerilere yönelik eğitim verilmelidir. İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ile işsizler ve öğrenciler işgücü piyasasının eleman ihtiyacı duyduğu mesleklere yönlendirilmelidir. İstihdamdan kopacak işgücü de önceden göz önüne alınıp gerekli önlemler alınmalıdır.''