23 bin iş için eleman bulunamıyor

T24- Türkiye İş Kurumu'nun araştırmasına göre Türkiye'de toplam istihdam, bir yıl sonra binde iki 2 oranında azalacak. İstihdam sorununa karşın 23 bin 126 iş için çalışacak kişi bulunamıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasındaki mevcut durumu ve değişmeleri tespit ederek, bunların iş gücü ihtiyacı üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla 2009 yılı 1. Dönem ''İşgücü Piyasası Araştırması'' gerçekleştirdi.

İŞKUR tarafından yayımlanan araştırma sonuç raporuna göre, Türkiye'de toplam istihdamın bir yıl sonra yüzde 0,02 oranında azalacağı öngörülüyor.



