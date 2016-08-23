23 Ağustos İngiltere basın özeti

Financial Times, Alman milletvekillerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'daki Türk toplumunu izlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenleri fişlediği iddialarının araştırılmasını isteyeceğini yazıyor.

Financial Times'ın Alman Die Welt gazetesine dayandırdığı haber şöyle:

"İsmi verilmeyen bir güvenlik uzmanına göre, MİT Avrupa'daki 800 kadar ajanının büyük bölümünü Almanya'da görevlendirdi. Ayrıca ülkede 6 bin kadar da muhbiri var ve bunu Türk kökenli Almanları tehdit için kullanıyor.

"Alman Yeşiller Partisi'nden Hans-Christian Ströbele konuyu gelecek ay Alman parlamentosunun istihbarat kontrol komitesinde gündeme getirme sözü verdi.

"Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisi, parlamento komitesine gerekli bilgileri vereceğini açıkladı.

"Ancak konu karmaşık, çünkü Alman istihbaratı İslamcı terör örgütlerini ve PKK'yı izlemek için MİT ile uzun zamandır iş birliği yapıyor.

"Almanya'daki Türk toplumu Erdoğan'ı destekleyenler ve onun İslamcı ve giderek otoriterleşen politikalarını eleştirenler olarak ikiye bölünmüş durumda."

Times gazetesi de aynı konuyla ilgili haberinde MİT'i, eski Doğu Almanya'nın güvenlik ve istihbarat birimi Stasi'ye benzetiyor.

Haberde "Geçen yıl Almanya'da ortaya çıkan belgeler, casus ağının Türkiye'ye pahalıya patlamadığını, birçok muhbirin sadece Erdoğan'a bağlılıkları nedeniyle gönüllü olarak çalıştığını gösteriyor" deniyor.

Financial Times'ın gündeme taşıdığı bir diğer haber de kadın ve erkeklere ödenen maaşlardaki dengesizlik.

Gazetenin duyurduğu yeni araştırmaya göre, İngiltere'de kadın çalışanlar, kendileriyle aynı pozisyondaki erkeklerden yüzde 20 daha az kazanıyor.

FT, İngiltere hükümetinin tüm girişimlerinde rağmen, son 20 yıldır bu dengesizliğin düzelmediğini, bu nedenle daha sıkı düzenlemeler getirileceğini belirtiyor.

Bunlardan biri 2018 yılından itibaren, 250'den fazla çalışanı olan her şirketin, kadın ve erkek çalışanlarına ödediği maaşları açıklaması zorunluluğu...

Araştırmaya göre, özellikle doğum iznine ayrılan kadınlar çalışma hayatına geri döndükten sonra, aynı seviyedeki erkek çalışanlardan ortalama yüzde 10 daha az kazanıyor.

Independent, Irak'ta 12 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki patlayıcı yüklü yeleğin polis tarafından çıkarılmasını gösteren fotoğraflara yer veriyor.

Gazete Kerkük'te yakalanan çocuğun "maskeli kişiler tarafından kaçırılıp, intihar yeleği giymeye zorlandığını" söylediğini belirtiyor.

Çocuğun bir hafta önce IŞİD'in kontrolündeki Musul'dan Kerkük'e gittiği ifade ediliyor.

Daily Telegraph'ın ilk sayfasında yer alan haberde, kadınlara menopoz döneminde uygulanan "Hormon Replasman Tedavisi"nin (HRT), meme kanseri riskini üç kat artırdığı belirtiliyor.

Sonuçları yeni yayınlanan geniş çaplı araştırma, 40 yıl boyunca hormon tedavisi uygulanan 100 bin kadın takip edildi ve HRT gören kadınların tedaviyi görmeyen kadınlardan çok daha fazla olduğu ortaya çıkarıldı.

HRT menopozun olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanan bir tedavi yöntemi.