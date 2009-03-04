2290 kişi daha işsiz kaldı

İngiliz ITV televizyon kanalı 600, elektronik devi NEC 590 ve maden şirketi Vale Inco 900 kişiyi işten çıkaracak. Macar CIB Bank 200 kişiyi işten çıkaracak.



ITV'den yapılan açıklamada, 600 kişinin işten çıkarılmasının yanı sıra önemli tasarruf önlemlerinin de alınacağı kaydedildi.



Şirket, önemli oranda varlık silmeye gitmesinin ardından 2008 yılında 2,7 milyar İngiliz sterlini zarar açıkladı. İşten çıkarılanların 150'sinin Leeds şehrinde, diğerlerinin ise Londra'da olacağı bildirildi.



Reklamcılık gelirlerinde büyük düşüş yaşayan ITV, sosyal ağ sitesi "Friends Reunited"ı satmayı planladığını da duyurdu.



ITV, 2009 yılının ilk çeyreğinde net reklamcılık gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 gerilemesini bekliyor.



NEC 590 kişiyi gönüllülük esasıyla emekli edecek



Elektronik devi NEC de LCD fabrikasını kapatacağını ve maliyetleri kısmak için 590 kişiyi gönüllülük esasına göre emekli edeceğini bildirdi.



İşten çıkarmalar, şirketin dünya genelinde 20 bin kişiyi işten çıkarma planının bir parçası olarak uygulanıyor.



NEC iştiraki olan NEC LCD Technologies de küresel yavaşlamanın LCD ürünlere talebi azaltması nedeniyle Kagoshima fabrikasının 2009 sonunda kapatılacağını, üretimin Akita fabrikasına kaydırılacağını açıkladı.



Vale Inco’dan çıkarılacak işsiz sayısı 900 kişi



Brezilyalı madencilik devi Vale'nin Kanada'daki iştiraki Vale Inco da 900 kişiyi işten çıkaracak.



İşten çıkarmaların 400'ünün Kanada'daki beyaz yakalı işçileri kapsadığı bildirildi.



Vale Inco Üst Yöneticisi (CEO) Tito Martins, nikel fiyatlarındaki düşüşün şirketin mevcut operasyonel yapısını sürdürülemez hale getirdiğini kaydetti.



Macar CIB Bank 200 kişiyi işten çıkaracak



Macaristan genelinde 140 şubesi bulunan CIB Bank, 200 çalışanını işten çıkaracak.



Geçen ay da 360 çalışanını işten çıkaran CIB Bank'ın Genel Müdürü Laszlo Török görevinden alınmış, yerine Thomas Spurny atanmıştı.



Medyada yer alan haberlere göre, Spurny, bankayı ayakta tutabilmek için radikal kararlar alacak, bu çerçevede 200 kişiyi işten çıkaracak.



Öte yandan, Macaristan'daki bankaların mevduat toplamada zorlanması ve bankalar arasındaki rekabet, ilginç kampanyalar başlatılmasına neden oluyor.



Macaristan'da faaliyet gösteren Avusturyalı Raiffesisen Bankası, Macar müşterilerinden mevduat toplayabilmek için yeni bir promosyon kampanyası başlattı.



Kampanyaya göre, bankaya paralarını 4 aylık faize yatıran müşterilere faiz peşin ödenecek.

