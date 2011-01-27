-227 KİŞİLİK KADROYA 5500 BAŞVURU KÜTAHYA (A.A) - 27.01.2011 - Kütahya'da, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı linyit işletmelerinde istihdam edilecek 227 işçi kadrosuna yaklaşık 5500 kişi müracaat etti. Merkez Seyitömer beldesindeki Seyitömer Linyitleri İşletmesi (SLİ) Müessesesine, 30 motor teknisyeni, 6 elektrik teknisyeni, iki metal işleri teknisyeni, birer teknik ressam ve vinç operatörü olmak üzere toplam 40 kişi alınacak. Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesinde ise 142 beden işçisi, 17 motor teknisyeni, 8 elektrik teknisyeni, 6'şar metal işleri teknisyeni ve maden teknikeri, 3'er bilgisayar operatörü ve sağlık memuru, birer şoför ve makine teknikeri olmak üzere toplam 187 işçi istihdam edilecek. 17 Ocakta başlayan ve dün sona eren başvuru işlemleri, Türkiye İş Kurumunun (İş-Kur) internet sitesi ve Kütahya İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. KPSS94 puanı en az 60 olanlar ile Kütahya merkez ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edildi. İnternet sitesinden ve İş-Kur İl Müdürlüğü aracılığıyla kadrolara yaklaşık 5500 kişi başvurdu. Başvuru sayısı, toplam kadro sayısının 24 katından fazla gerçekleşti. Başvuru yapan adaylar, her iş pozisyonuna göre en yüksek KPSS94 puanından başlanarak sıralanacak. Her pozisyonda alınacak işçi sayısının 3 katı kadar aday, GLİ ve SLİ Müessese Müdürlüklerinin daha sonra ilan edeceği tarihte mülakat sınavlarına alınacak.