-227 HAKİMİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), müstemir yetki kararnamesiyle İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ali Alçık'ı, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Resul Çakır'ı ve İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Gökmen Demircan'ı yetkilendirdi. HSYK, İstanbul Adliyesi'nde görevli 227 hakime ilişkin müstemir yetki kararnamesini yayımladı. Kararnameyle İstanbul Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Fatih ve Şişli Adliyeleri, Beyoğlu Ağır Ceza Merkezi ve bu yere bağlı olarak faaliyet gösteren Sarıyer Adliyesi ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Eyüp Adliyesi İstanbul Adliyesi ile birleştirildi. Şişli, Fatih, Eyüp, Sarıyer ve Beyoğlu Adliyelerinin İstanbul Adliyesi ile birleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kapatılmasına, bu adliyelerin yargı çevrelerinin İstanbul Ağır Ceza yargı çevresine alınmasına karar verilen kararnamede, adliyelerin birleştirme işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının belirleyeceği takvim kapsamında en geç 06 Eylül 2011 tarihine kadar yapılmasına hükmedildi. Şişli, Fatih, Eyüp, Sarıyer ve Beyoğlu Cumhuriyet savcılıklarında ve mahkemelerinde bulunan dosyalar herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve HSYK Birinci Dairesince yetkilendirilecek İstanbul mahkemelerine gönderilecek. Müstemir yetki kararnamesiyle İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ali Alçık'ı, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Resul Çakır'ı ve İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Gökmen Demircan'ı yetkilendirdi.