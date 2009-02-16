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225 ölüye reçete yazmışlar!

Pilot bölge olarak seçilen Ankara’daki 14 hastanede 2.2 milyon liralık usulsüzlük tespit edildi.

16 Şubat 2009 02:00

Pilot bölge olarak seçilen Ankara’daki 14 hastanede 2.2 milyon liralık usulsüzlük tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu yolsuzluk avına çıktı. Pilot bölge olarak seçilen Ankara’daki 14 hastanede 2.2 milyon liralık usulsüzlük tespit edildi. Müfettişler 225 ölüye reçete yazıldığını ortaya çıkardı.

Bugün gazetesinin haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pilot bölge seçtiği Ankara’daki 14 hastanede yaptığı denetimlerde 2 milyon 250 bin TL tutarında sağlık vurgunu yakaladı. Müfettişlerin ortaya çıkardığı vurguna göre hastaneler sadece 36 adet solüsyon için 54 bin adet, 3 adet grafi için de 35 bin adet fatura düzenlemişler. Ayrıca bu hastaneler ölen 225 hastaya reçete de yazmış. Yapılan tespitler bazı hastanelerin 30 farklı yolsuzluk yöntemini kullanarak SGK’dan milyonlarca lira haksız gelir elde ettiğini ortaya koydu. 

Tüm Türkiye denetlenecek

SGK Başkanı Fatih Acar, Ankara’da pilot olarak uyguladıkları hastane denetimlerini, Türkiye genelindeki tüm hastanelere yaygınlaştıracaklarını bildirdi. 81 ilin tamamındaki hastane ve eczaneleri denetleyeceklerini belirten Acar, “Ankara’daki denetimler bizim için yol gösterici oldu. Vurgunun milyon liralar olması çok manidar. Burada yakaladığımız yolsuzluk yöntemlerinin diğer illerdeki hastane ve eczaneler tarafından da kullanılmış olma ihtimali yüksek. Müfettişlerimiz 30 farklı yolsuzluk yöntemine yoğunlaşacaklar” dedi.

Hekim incelemesi

Acar, bu denetimlerin sadece yolsuzlukla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda hastanelerin hekim, teknik donanım ve mekanın yeterliliği açısından da denetleneceğini de söyledi.

Alo 170’e ihbar yağdı

SGK Başkanı Fatih Acar, ALO 170 ihbar hattına yapılan ihbarların değerlendirildiğini söyledi. Acar “bu hatta şimdiye kadar 6 bin 179 ihbar geldi. Bu ihbarların 2 bin 386’sı sonuçlandırıldı, 3 bin 794 ihbar ilgili birimlerce değerlendirildi. Vatandaş gece gündüz bu numarayı arayabilir” dedi.

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