T24 LogoT24 Logo
Gündem

224 Rus turist, Kayseri'de güllerle karşılandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- RUSYA'dan Kayseri'ye direkt uçuşla gelen 224 turist, güllerle karşılandı

29 Aralık 2017 16:22

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- RUSYA\'dan Kayseri\'ye direkt uçuşla gelen 224 turist, güllerle karşılandı. Rus turistler yılbaşını Türkiye\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes\'te geçirecek.
Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Erciyes\'te açılan kayak sezonu yerli turistlerin ardından yabancıların da gözde mekanı oldu. Rusya\'nın başkenti Moskova\'dan kalkan Rus uçağı, 224 yolcusu ile direkt olarak Kayseri Havalimanı\'na indi. Rus yolcular, Dış Hatlar Terminali çıkışında kırmızı güllerle karşılandı.
Rusya\'dan gelen turistleri karşılamak üzere havalimanına gelen Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, \"Şehrimiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin şehre yeni vizyon katmak ve ekonomik kapı açmak için başlattığı master planının neticelerini yaşamaya başladık. Kayseri tarihinde ilk defa yabancı kafile, direkt uçuş ile Kayseri\'ye inip bir haftasını şehrimizde geçirecek. Şehrimizdeki oteller doluluk sezonlarını devam ettiriyor. Rusya\'dan gelen misafirlerimiz Kayseri\'nin güzelliklerini görebilecek ve eşsiz mutfağındaki lezzetlerinden tadabilecek\" dedi.
\'YENİ HEDEF İSKANDİNAV ÜLKELERİ\'
2 turizm acentesinin oluşturdukları Erciyes paketini Rusya\'da sattıklarını belirten Cıngı, \"Rusya\'dan sonraki turizm hedefi İskandinav ülkeleri. Bu yıl o bölgedeki tur operatörlerini Kayseri\'ye getirip Erciyes\'i anlatacağız. Gelecek sene İskandinav ve Avrupa ülkelerinde turist ağırlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA RUSYA KayseriRusTürkiyeErciyesErciyes Master PlanıYaklaşıkMoskovaKayseri HavalimanıDış Hatlar TerminaliRusyaYönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı"ŞehrimizKayseri Büyükşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24