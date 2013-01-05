222 kiloluk ton balığına 1,7 milyon dolar

Japonya'da bir ton balığı 155 milyon yene (1,7 milyon dolar) satılarak geçen yılki rekor fiyatı neredeyse üç defa katladı.

Tokyo balık pazarı Tsukiji'de her yeni yılın başlarında geleneksel olarak rekorlara tanık olunan açık artırma yapılıyor.

Geçen yıl da rekor fiyatı ödeyen suşi lokantaları zinciri sahibi alıcı Kiyoshi Kimura dahi, bu yıl miktarın "biraz yüksek olduğunu" kabul etti.

Açık atırmayla satış, çevrecilerin okyanus ve denizlerde ton balığı miktarlarının azaldığı ve aşırı düzeyde avlanma yapıldığı uyarılarına rağmen sürüyor.

Bu yılki 222 kiloluk rekortmen ton balığı, Japonya'nın kuzeydoğusunda yakalandı.

Geçen yıl 56 milyon yenle satış rekorunu kıran ton balığıysa, bu yılkinden 47 kg. daha ağırdı.

Japon balık piyasasında ortaya çıkan bu fiyatlar, balığın niteliğini ya da büyüklüğünü yansıtmıyor; daha çok halkın dikkatini çekmeye ve yeni yıldaki balık ticareti için canlı bir zemin hazırlamaya yönelik oluyor.

Günde milyonlarca dolarlık balık ticareti yapılan Tsukiji pazarı, turistlerin de en çok rağbet ettiği yerlerden biri. Bu sabah yerel saatle 05'te başlayan açık artırma ardından, Kiyoshi Kimura, rekortmen balığı hemen en yakındaki Sushi Zanmai lokantasına götürdü.

Kiyoshi Kimura, açık artırmada verdiği fiyatla Japonya'ya cesaret vermek istediğini söylüyor.

Japonya dünyada ton balığının yarısından fazlasını tüketiyor.

BBCTürkçe