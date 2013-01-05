T24 LogoT24 Logo
Dünya

222 kiloluk ton balığına 1,7 milyon dolar

Tokyo balık pazarı Tsukiji'de her yeni yılın başlarında geleneksel olarak rekorlara tanık olunan açık artırma yapılıyor

05 Ocak 2013 16:31

Japonya'da bir ton balığı 155 milyon yene (1,7 milyon dolar) satılarak geçen yılki rekor fiyatı neredeyse üç defa katladı.

Tokyo balık pazarı Tsukiji'de her yeni yılın başlarında geleneksel olarak rekorlara tanık olunan açık artırma yapılıyor.

Geçen yıl da rekor fiyatı ödeyen suşi lokantaları zinciri sahibi alıcı Kiyoshi Kimura dahi, bu yıl miktarın "biraz yüksek olduğunu" kabul etti.

Açık atırmayla satış, çevrecilerin okyanus ve denizlerde ton balığı miktarlarının azaldığı ve aşırı düzeyde avlanma yapıldığı uyarılarına rağmen sürüyor.

Bu yılki 222 kiloluk rekortmen ton balığı, Japonya'nın kuzeydoğusunda yakalandı.

Geçen yıl 56 milyon yenle satış rekorunu kıran ton balığıysa, bu yılkinden 47 kg. daha ağırdı.

Japon balık piyasasında ortaya çıkan bu fiyatlar, balığın niteliğini ya da büyüklüğünü yansıtmıyor; daha çok halkın dikkatini çekmeye ve yeni yıldaki balık ticareti için canlı bir zemin hazırlamaya yönelik oluyor.

Günde milyonlarca dolarlık balık ticareti yapılan Tsukiji pazarı, turistlerin de en çok rağbet ettiği yerlerden biri. Bu sabah yerel saatle 05'te başlayan açık artırma ardından, Kiyoshi Kimura, rekortmen balığı hemen en yakındaki Sushi Zanmai lokantasına götürdü.

Kiyoshi Kimura, açık artırmada verdiği fiyatla Japonya'ya cesaret vermek istediğini söylüyor.

Japonya dünyada ton balığının yarısından fazlasını tüketiyor.

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

ton balığıjaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24