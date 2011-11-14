-222 bin kaçak göçmen yakalandı ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Sınır kapılarında sahte pasaport ve sahte seyahat belgesi ile yakalananların yanı sıra; tır, gemi gibi araçlara gizlenerek yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalananların sayısı son 5 yılda 222 bin 867 kişiye ulaştı, bu kişilere yardım eden 4 bin 764 insan kaçakçısı da yakalandı. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden Avrupa'ya yönelik kaçak göç yollarının üzerinde bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine girebilmek için Türkiye'den geçmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmen sayısı 27 bin 570'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı verilerine göre, hudut kapılarında sahte pasaport ve sahte seyahat belgesi ile yakalananların yanı sıra tır, gemi gibi araçlara gizlenerek yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalananların sayısı son 5 yılda 222 bin 867 kişiye ulaştı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken yakalananlar arasında 10 bin 9 Türk vatandaşı da yer alıyor. Bu arada, 6 bin 238 kişi de ülkesine tekrar gönderilmemek için uyruğunu gizleme yoluna gitti. Son 5 yılda 4 bin 469'u Türk uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 764 yasa dışı göç organizatörü yakalandı. Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki kötü yaşam koşullarından kaçarak yeni bir hayat hayali kuranlara para karşılığında yardım ve yataklık yapan insan kaçakçıları arasında Türkler, Filistinliler, İranlılar ve Afganistanlılar bulunuyor.