221 sanıklı 15 Temmuz "Genelkurmay çatı davası" yoğun güvenlik önlemleri altında başladı

Aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu öne sürülen isimlerin de bulunduğu 221 kişi hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili açılan davanın görülmesine Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Darbe girişimi sırasında TRT'den okunan bildirinin altında imzası bulunan Yurtta Sulh Konseyi'ne üye olduğu öne sürülen 38 kişinin de aralarında bulunduğu 221 sanık, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kurulan duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın güvenliğini sağlamak için Jandarma Tabur Komutanlığı bin 500 görevliyle önlem alırken duruşma salonun etrafında keskin nişancılar, TOMA'lar ve bomba arama köpekleri hazır bekletildi.

Sanıklar duruşma salonuna getirirken salonun dışındaki protestocular sanıklara urgan fırlattı.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar içinde "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak", "Cumhurbaşkanına suikast", "250 vatandaşı öldürme", "2 bin 735 vatandaşı öldürmeye teşebbüs" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" gibi suçlar yer alıyor.

Davanın 2 bin sayfayı aşkın iddianamesinde,"15 Temmuz gecesi TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) içerisinde örgütlenmiş hain FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) mensupları tarafından demokratik anayasal düzen, cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılma teşebbüsünde bulunulduğu, 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı, mili irade hedef seçilerek, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik değerleri ve kurumlarına ait binalar bombalanarak ülkenin teslim alınmaya çalışıldığı" öne sürülüyor.

200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olan sanıkların arasında 1 orgeneral, 3 korgeneral, 4 tümgeneral, 16 tuğgeneral, 3 tuğamiral, 26 albay, 27 yarbay, 37 binbaşı, 21 yüzbaşı bulunuyor. 12 sanık ise sivil.

Eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Daire Başkanı Mehmet Partigöç, eski Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Dişli, eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu da sanıklar arasında yer alıyor.