22.06.2015 - Alman basınından özetler



Frankfurter Rundschau gazetesi Yunanistan krizini ele alıyor yorumunda:

„Fonların alışılageldik yöntemlerine göre Atina'nın borçlarının taşınabilir hale gelmesi için, borçların bir kısmının silinmesi gerekiyordu. Ancak bu siyasi gerekçeleri öne süren AB tarafından reddediliyor. AB, borçların silinmesinin diğer borçlu ülkeler için emsal teşkil etmesini istemiyor. Ancak Atina'nın iflasına da izin yok. Zira çok sayıda siyasi değerin tehlikeye atılması söz konusu. Euro Bölgesi'nin hatta AB'nin sonunun gelebileceği uyarısı yapılıyor. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Vershbow, ittifak için ‘güvenlik riskleri' oluşabileceği endişesini dile getirirken, ABD yönetimi de AB ve Yunanistan'ı uzlaşmaya çağırıyor. Ekonomik meseleler veya vergi mükelleflerinin yüklendiği milyarlar ise artık hiç kimse için bir önemli bir mevzu değil. En azından Yunanistan'ın Avrupalı alacaklılarına bakılırsa...”

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde de aynı konuda bir yorum göze çarpıyor. Yorumda Tsipras yönetiminin politikaları eleştiriliyor:

“Yunanistan, verimli bir geleceğe doğru giden bir yola sokulmak zorunda. Tsipras ve ekibi iş başına gelene kadar ülkenin bu yolda olduğunda dair emareler vardı. Tsipras yönetiminin sloganı ise şu: Bizim sorunumuz, sizin sorununuz! Yunanistan'ın bir devlet ve ekonomi olarak olası iflasının suçunun ortaklarına, hatta Almanya'nın üstüne atılması üzüntü verici olduğu kadar küstahça da. Ancak tabii böyle de yapılabilir, Avrupa'daki siyasi gerçeklikler herkesin kendi sorumluluğundan kaçmasına adeta davetiye çıkarıyor. Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin böyle verimli bir şekilde işlemesine imkân kalmadı. Güvenin yıkılacağına ihtimal verilmemişti. Avrupa'nın sorumluluğunu herkes omuzlarında taşıyor, bazılarının yükü daha da fazla. Tsipras yönetiminin bu sorumluluk topluluğunun bir parçası olmaktansa sadece alay konusu olması ne kadar da acı…”

Alman basınında ele alınan bir diğer konu da El Cezire televizyonunda çalışan tanınmış Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur'un Berlin'de gözaltına alınması. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin konuya ilişkin yorumu şöyle:

“Alman diplomasisinin, Mısır Diktatörü El Sisi'nin Berlin ziyareti ile ele geçen fırsatı kaçırdığına inanmak hala çok güç. Gazeteci Ahmed Mansur'un Berlin'de gözaltına alınması bu tuhaf tablo ile uyum gösteriyor. Nil'deki muktedir elinde kredi kartlarıyla Körfez ülkelerine alışverişe çıktığında, Berlin de eli boş geri dönmek istemiyor. Ancak bu tutum, işi demokrasi kültürünün satışına kadar vardırıyor.”

Mitteldeutschen Zeitung gazetesinde de aynı konuya dair bir değerlendirmeye yer veriliyor:

“Resmi açıdan bakıldığında gazetecinin tutuklanmasına karşı bir şeyler söyleyebilmek zor. Zira uluslararası yakalama kararı olsaydı, Alman makamlarının yetki alanı da dar olurdu. Oysa şimdi konu mahkemeye intikal etti. Berlin’deki bir diğer mahkeme de iade başvurusunu değerlendirecek. Burada hukuk devleti standartları ile Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin siyasi çıkarları eşit derecede öneme sahip. Şu ana kadar bilinenler ışığında bir iade sürpriz olur. Hatta evet, bu bir skandal olur.”