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Spor

22.01.2012

22 Ocak 2012 23:11

Rekor gelmedi    ESKİŞEHİR (A.A) - 22.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Galatasaray maçı 0-0 berabere sonuçlandı. 49. dakikada Eskişehirspor atağında Hürriyet'in yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. 63. dakikada sol kanattaki Diego, topu Galatasaray ceza sahası önündeki Tello'ya verdi. Tello'nun sert şutunda meşun yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı. 66. dakika Dede ile Alper ceza sahası önünde paslaştı. Dede'nin Galatasaray ceza sahası içine girer girmez attığı şutta top kaleci Muslera'da kaldı. 80. dakikada Galatasaray defans oyuncusu Semih'in hatasında ceza sahası içindeki Tello, topu kontrol etti. Tello'un şutunda Galatasaray savunmasına çarpan meşin yuvarlak tehlike bölgesinden uzaklaştı. Karşılaşma 0-0 bitti. Stat: Atatürk Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx Eskişehirspor: Ivesa xx, Koray x, Nadareviç xx, Diego xxx, Dede xx, Hürriyet x, Alper x, Volkan xx, Kamara xx, Tello xx, Batuhan x (Dk. 88 Burhan ?) Galatasaray: Muslera xx, Selçuk xx, Elmander x, Melo xx, Ujfalusi xx, Hakan Balta x, Semih xx, Engin x (Dk. 46 Sercan x), Emre x, Sabri x (Dk. 65 Yiğit x), Kazım x Sarı kartlar: Dk. 57 Alper, Dk. 59 Nadareviç, Dk. 61 Kamara (Eskişehirspor), Dk. 63 Ujfalusi (Galatasaray)

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