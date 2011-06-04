-220 ÜLKENİN HAVACILARI İZMİR'DE ÇİĞLİ (A.A) - 04.06.2011 - Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ''Türkiye Hava Gösterisi 2011'' İzmir'de başladı. 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki gösteri öncesinde basın brifingi düzenlendi. Brifingde konuşan Gösteri Direktör Yardımcısı Albay Aydemir Taşçı, hava gösterisi kültürünün Türkiye'de fazla yaygın olmadığını belirtti. Avrupa'da yılda 20-30 hava gösterisi yapılırken, Türkiye'de bunun sadece Türk Yıldızları'nın gösterileri ile sınırlı kaldığını dile getiren Albay Taşçı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılının onur ve sevincini halkla paylaşmak için Türkiye Hava Gösterisi 2011'in gerçekleştirildiğini söyledi. Gösterinin, dünyadaki en iddialı hava gösterilerinden biri olduğunu vurgulayan Albay Taşçı, ''2011'de yapılan en büyük hava gösterilerinden birine ev sahipliği yapıyoruz'' dedi. Gösteride 8 akrotim, 12 solo uçuş gösterisi yapılacağını ifade eden Albay Taşçı, 59 uçağın da yerde sergileneceğini bildirdi. Gösteriye Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Romanya, Polonya, Pakistan, Cezayir, Hırvatistan, Ürdün, Slovakya, Sırbistan ve Belçika başta olmak üzere 20 ülkeden 146 uçağın katıldığını anlatan Albay Taşçı, gösterileri 55 ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da izleyeceğini söyledi. Gösterilerde 3 bin 753 personelin aktif rol aldığını dile getiren Albay Taşçı, 2 gün sürecek gösterileri 160 binin üzerinde kişinin izlemesini beklediklerini anlattı. Hafta sonu SBS'nin yapıldığını anımsatan Taşçı, ''Sınav bitimine kadar düşük ses çıkaran uçaklar ile paraşüt gösterileri sergilenecek'' diye konuştu. Brifingin ardından gösteriler paraşütçülerin atlayışıyla başladı. Bu arada gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlar 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uçakların bulunduğu alanı gezerek, çeşitli ülkelere ait bilgi alma şansı buldu.